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Москва

В Самаре ликвидировали пожар в здании завода 

ТАСС и ещё 18 1 час назад
В Самаре ликвидировали пожар в здании завода
Фото: ТАСС
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном административном здании на территории ОАО "Самарский подшипниковый завод", сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"В 04:43 по местному времени (03:43 мск) 2 января 2021 года объявлена ликвидация открытого горения, проводится разбор и проливка конструкций. Произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли на общей площади 1 250 кв. м. В результате пожара погиб один человек (мужчина 1960 г. р.), пострадавших нет", — говорится в сообщении.

К работам по тушению пожара были привлечены 213 человек и 84 единицы техники. Площадь, пройденная огнем составила 3 500 кв. м.
Здание завода, который находится на стадии расформирования и не осуществляет свою деятельность с 2018 года, загорелось 1 января, эвакуация не проводилась. Прокуратура Самары организовала проверку по факту возгорания и намерена дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории завода и здания. Следователи также начали проверку по факту обнаружения тела мужчины.
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Пожары , Происшествия , Пожар в Самаре , Пожар в Москве , Самара , Самарская Область
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