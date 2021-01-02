В Самаре ликвидировали пожар в здании завода 

Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном административном здании на территории ОАО "Самарский подшипниковый завод", сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"В 04:43 по местному времени (03:43 мск) 2 января 2021 года объявлена ликвидация открытого горения, проводится разбор и проливка конструкций. Произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли на общей площади 1 250 кв. м. В результате пожара погиб один человек (мужчина 1960 г. р.), пострадавших нет", — говорится в сообщении.

К работам по тушению пожара были привлечены 213 человек и 84 единицы техники. Площадь, пройденная огнем составила 3 500 кв. м.

Здание завода, который находится на стадии расформирования и не осуществляет свою деятельность с 2018 года, загорелось 1 января, эвакуация не проводилась. Прокуратура Самары организовала проверку по факту возгорания и намерена дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории завода и здания. Следователи также начали проверку по факту обнаружения тела мужчины.