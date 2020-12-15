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Москва

Постояльцы дома престарелых погибли в огне 

Александр Котлеткин 15 декабря 2020
Башкирские спасатели на месте сгоревшего пансионата нашли тела одиннадцати пожилых постояльцев, сообщает ТАСС. По данным СМИ, у учреждения не было лицензии на постоянное проживание в нем пенсионеров.
Трагедия произошла в ночь на 15 декабря в селе Ишбулдино Абзелиловского района республики Башкортостан. Очевидцы сообщили спасателям, что горит дом престарелых на улице Кизильской. Когда первый пожарный расчет прибыл на место происшествия, пансионат уже горел открытым огнем.
«В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших», — заявили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.
Все одиннадцать погибших — пожилые постояльцы. Четыре сотрудника учреждения успели эвакуироваться самостоятельно. Они не пострадали. К утру пожар удалось потушить. По данным МЧС, площадь возгорания составила около 72 квадратных метров. Здание выгорело полностью. В настоящее время эксперты пожарной лаборатории пытаются выяснить причины, по которым возник пожар.
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Пожары , Фото , МЧС , ИТАР-ТАСС
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