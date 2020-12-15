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Тела 11 человек нашли на месте пожара в Башкирии 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
В Башкирии в пожаре погибло 11 человек
Фото: © 02.mchs.gov.ru
Тела 11 человек нашли на месте пожара в селе Ишбулдино в Башкирии, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС. По имеющимся данным, инцидент произошёл в частном пансионате.

«В 00:53 мск поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в населённом пункте Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии. В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших», — сказали в МЧС.

На сайте ведомства сообщается, что пожар был ликвидирован в 04:00 мск по адресу улица Кизильская, дом 31.
Агентство со ссылкой на министерство отмечает, что горел частный пансионат по всей площади, четыре человека эвакуировались самостоятельно.

«Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России», — заявили в МЧС.

На место происшествия направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории.
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Пожары , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Башкортостан
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