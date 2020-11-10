В Москве обрушился горящий ангар

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Ангар, который горит на территории промзоны на юго-востоке Москвы , обрушился по всей площади, в ходе тушения пожара спасли четырех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Ранее в экстренных службах города сообщили РИА Новости, что ангар горит на площади 450 квадратных метров по адресу 3-й Угрешский проезд, дом 14А, строение 3.

"В результате загорания ангар обрушился по всей площади", — сказал представитель главка.

В ходе работ по ликвидации загорания пожарные спасли четырех человек. "Всех спасенных передали медикам для осмотра", — добавил собеседник агентства.