Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

На Ямале загорелся участок газопровода «Прогресс» 

ТАСС и ещё 3 5 часов назад
На Ямале загорелся участок газопровода «Прогресс»
Фото: ТАСС
Пожар произошел на участке магистрального газопровода "Прогресс" (прежнее название "Ямбург — западная граница СССР") на Ямале, пострадавших нет. Об этом сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

"2 ноября в 00:45 на 59-м км магистрального газопровода "Ямбург — западная граница СССР" ООО "Газпром трансгаз Югорск" (ДЗО ПАО "Газпром") диаметром 1 400 мм произошел разрыв с возгоранием при давлении 70 атмосфер. Пострадавших и ограничений подачи газа потребителям нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что участок с 32-го по 60-й км отключен.
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
ТАСС: последние новости
В Подмосковье из арбалета застрелен владелец "Мясной империи" Вячеслав Маругов В Подмосковье из арбалета застрелен владелец "Мясной империи" Вячеслав Маругов Губернатор Орлов подписал распоряжение о закрытии пожароопасного сезона в Амурской области Губернатор Орлов подписал распоряжение о закрытии пожароопасного сезона в Амурской области Источник: аварийную шахту в Коми проверяли летом Источник: аварийную шахту в Коми проверяли летом
Пожары , Происшествия , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
00:57
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
00:44
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
Происшествия Криминал
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
00:51
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
02:19
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
Армия Войска
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
00:22
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
00:04
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
Происшествия
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
00:30
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
03:20
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
00:22
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение