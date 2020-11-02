На Ямале загорелся участок газопровода «Прогресс» 

"2 ноября в 00:45 на 59-м км магистрального газопровода "Ямбург — западная граница СССР" ООО "Газпром трансгаз Югорск" (ДЗО ПАО "Газпром") диаметром 1 400 мм произошел разрыв с возгоранием при давлении 70 атмосфер. Пострадавших и ограничений подачи газа потребителям нет", — говорится в сообщении.