Двое полицейских спасли 18 человек при пожаре

В полицию позвонила соседка хозяв загоревшейся квартиры и сообщила, что из-за сильного задымления она и ее супруг самостоятельно выбраться из дома могут. Через пять минут на место прибыли находившиеся на дежурстве сержанты полиции Владислав Гурницкий и Сергей Щапов.

"Из окна второго этажа вырывалось пламя, густой черный дым валил из окон соседних квартир. Полицейские сразу обесточили дом, отключив электрический рубильник. Не дожидаясь приезда пожарных, полицейские стали оповещать жильцов о необходимости покинуть квартиры, стучась в каждую дверь и помогая людям выйти на улицу", — говорится в сообщении.

Забравшись по оконным решеткам на второй этаж, где густой дым отрезал жильцам выход, полицейские эвакуировали из квартиры женщину, ее супруга и собаку.

"Своевременные действия сотрудников полиции позволили предотвратить возможные трагические последствия. Всего эвакуировано 18 человек, а также их домашние питомцы", — сообщает полиция.

Прибывшие пожарные расчеты потушили возгорание. Хозяйка квартиры, где начался пожар, погибла.