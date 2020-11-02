Двое полицейских спасли 18 человек при пожаре

"Из окна второго этажа вырывалось пламя, густой черный дым валил из окон соседних квартир. Полицейские сразу обесточили дом, отключив электрический рубильник. Не дожидаясь приезда пожарных, полицейские стали оповещать жильцов о необходимости покинуть квартиры, стучась в каждую дверь и помогая людям выйти на улицу", — говорится в сообщении.
"Своевременные действия сотрудников полиции позволили предотвратить возможные трагические последствия. Всего эвакуировано 18 человек, а также их домашние питомцы", — сообщает полиция.
"Руководством УМВД России по Приморскому краю рассматривается вопрос о поощрении Владислава Гурницкиого и Сергея Щапова за спасение людей на пожаре, решительность и самоотверженность", — отметила руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.