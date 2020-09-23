Дым от горящей тайги накрыл Якутск 

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В прошлом году ущерб от природных пожаров в Якутии составил 463 миллиона рублей.

Якутск окутало густым смогом из-за сильнейших лесных пожаров в регионе. Особенно сложная ситуация в двух районах Якутии, сообщили в пресс-службе местного Минэкологии.

«Задымление в городе Якутске связано с тушением лесных пожаров в Усть-Алданском и Чурапчинском районах, всего в обоих районах тушат восемь пожаров, два — локализованы», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

В настоящее время на территории Якутии полыхают 23 природных пожара. Огонь уничтожил уже 812 гектаров тайги. Статистика обновляется ежедневно.

За минувшие сутки, например, спасатели зафиксировали три новых пожара, семь удалось взять под контроль. С огнем боролись 466 человек и 109 единиц специальной техники.