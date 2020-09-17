Названы причины ЧП в клинике Красноярска

В экстренных службах назвали несколько возможных причин пожара в частной наркологической клинике в Красноярске , передает РИА "Новости".

По словам собеседника агентства, инцидент мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем и неисправности в электрооборудовании.

Возгорание началось в кабинете на первом этаже на площади 10 кв. м около 23.46 мск. В результате случившегося, по данным Следственного комитета, погибли четыре человека и два — пострадали. Также были спасены 16 человек.