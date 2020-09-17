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Названы возможные причины пожара в наркологической клинике Красноярска 

Газета.Ru и ещё 19 18 минут назад
Названы причины ЧП в клинике Красноярска
Фото: РИА Новости
В экстренных службах назвали несколько возможных причин пожара в частной наркологической клинике в Красноярске, передает РИА "Новости".
По словам собеседника агентства, инцидент мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем и неисправности в электрооборудовании.
Возгорание началось в кабинете на первом этаже на площади 10 кв. м около 23.46 мск. В результате случившегося, по данным Следственного комитета, погибли четыре человека и два — пострадали. Также были спасены 16 человек.
Также СК России возбудил по данному факту уголовное дело. "По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении СК РФ.
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Пожары , Происшествия , СКР , РИА Новости , Красноярск
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