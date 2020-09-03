Названы главные причины гибели сибирских лесов 

Напряженная санитарная обстановка ожидается до конца 2020 года в лесах Сибирского федерального округа из-за массового повреждения насаждений вредителями и пожарами, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"До конца 2020 года в Сибирском федеральном округе прогнозируется напряжённая лесопатологическая обстановка. Основными негативными факторами, влияющими на состояние лесов, будут последствия лесных пожаров 2017-2020 годов, повреждение насаждений вредителями леса", — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что самые большие по площади участки ослабленных и усыхающих насаждений ожидаются на территории Красноярского края, а также Иркутской и Томской областей.

В связи с этим ученые института рекомендуют соответствующим специалистам регионов Сибири рассмотреть вопросы восстановления лесов на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.