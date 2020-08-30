За сутки в регионах России потушили 30 лесных пожаров 

ТАСС, 30 августа. Специалисты за сутки потушили в регионах РФ 30 природных пожаров, продолжается тушение возгораний на площади почти 92,5 тыс. га, сообщила в воскресенье пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 29 августа, в России ликвидировано 30 лесных пожаров на площади 971 га. На 00:00 мск 30 августа на территории Российской Федерации действовали 64 лесных пожара на площади 92 449 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

Наибольшее число и площадь пожаров зарегистрировали в Красноярском крае — 23 пожара на площади 74 250 га. Также пожары действуют в Иркутской области, Якутии, Оренбургской, Магаданской областях, в Пермском крае и Республике Коми. На тушении задействовали 2 266 человек, 352 единицы техники, 38 воздушных судов следят за обстановкой с воздуха, еще 16 — принимают участие в тушении огня.

Режим ЧС ввели в Красноярском крае и двух районах Иркутской области. Особый противопожарный режим действует в 49 субъектах РФ, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах.