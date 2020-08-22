Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Власти Калифорнии объявили об эвакуации 119 тысяч человек из-за пожаров 

Российская Газета и ещё 6 1 час назад
Калифорния объявила массовую эвакуацию
Фото: AP Photo/Noah Berger
В США власти штата Калифорния распорядились эвакуировать десятки тысяч жителей, домам которых угрожают природные пожары. Об этом в пятницу заявил губернатор Гэвин Ньюсом.
По его словам, уведомления об эвакуации, которые разослали 119 тысячам граждан, необходимо воспринимать со всей серьезностью, пишет ТАСС. Между тем, по сведениям агентства Associated Press, данный показатель превышает уже 140 тысяч человек.
Местные власти сообщают, что количество очагов природных пожаров на севере Калифорнии возросло с 367 до 560. Выгорело уже 312 тысяч гектаров. На борьбу с огнем мобилизованы более 12 тысяч пожарных, задействованы свыше тысячи автомобилей, более ста вертолетов и самолетов.
Природные пожары уже унесли жизни шести человек. С 18 августа в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары и пожаров.
Российская Газета: последние новости
Названы районы Москвы, где квартиры продаются со скидками Названы районы Москвы, где квартиры продаются со скидками В Якутии жителей села эвакуировали из-за пожара на нефтескладе В Якутии жителей села эвакуировали из-за пожара на нефтескладе На набережной в Челябинске построят здание Визит-центра На набережной в Челябинске построят здание Визит-центра
Пожары , Происшествия , Гэвин Ньюсом , Associated Press , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
Ухань поймали на лжи о коронавирусе
Ухань поймали на лжи о коронавирусе
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
00:25
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
00:32
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Другое
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
04:56
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
Общество
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть