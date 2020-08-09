Премьер Ливана назвал досрочные выборы выходом из кризиса 

«Ситуация требует принятия исключительных решений, и единственным выходом из кризиса являются досрочные выборы», — заявил он. Премьер сказал, что на предстоящем во вторник заседании кабинета выдвинет эту инициативу. По его словам, правительство может остаться у власти на два месяца, чтобы «подготовить национальное решение».