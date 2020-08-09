Премьер Ливана назвал досрочные выборы выходом из кризиса 

Досрочные выборы — единственный выход из кризиса в Ливане. Об этом заявил в телеобращении к гражданам премьер-министр Хасан Диаб, сообщает ТАСС.
«Ситуация требует принятия исключительных решений, и единственным выходом из кризиса являются досрочные выборы», — заявил он. Премьер сказал, что на предстоящем во вторник заседании кабинета выдвинет эту инициативу. По его словам, правительство может остаться у власти на два месяца, чтобы «подготовить национальное решение».
Выступление премьера прозвучало на фоне массовых уличных протестов, охвативших ливанскую столицу.
Ранее протестующие сожгли портрет президента республики Мишеля Ауна и объявили здание МИД своей штаб-квартирой.
Также, по данным телеканала Al Jadeed, отставники из числа бывших военнослужащих, которые поддерживают протестное движение, захватывают здания в квартале Ашрафия, сильно пострадавшем из-за взрыва 4 августа в морском порту Бейрута, отмечает ТАСС.