Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Ливана назвал досрочные выборы выходом из кризиса 

BFM.RU и ещё 24 1 час назад
Премьер Ливана назвал досрочные выборы выходом из кризиса
Фото: ТАСС
Досрочные выборы — единственный выход из кризиса в Ливане. Об этом заявил в телеобращении к гражданам премьер-министр Хасан Диаб, сообщает ТАСС.

«Ситуация требует принятия исключительных решений, и единственным выходом из кризиса являются досрочные выборы», — заявил он. Премьер сказал, что на предстоящем во вторник заседании кабинета выдвинет эту инициативу. По его словам, правительство может остаться у власти на два месяца, чтобы «подготовить национальное решение».

Выступление премьера прозвучало на фоне массовых уличных протестов, охвативших ливанскую столицу.
Ранее протестующие сожгли портрет президента республики Мишеля Ауна и объявили здание МИД своей штаб-квартирой.
Также, по данным телеканала Al Jadeed, отставники из числа бывших военнослужащих, которые поддерживают протестное движение, захватывают здания в квартале Ашрафия, сильно пострадавшем из-за взрыва 4 августа в морском порту Бейрута, отмечает ТАСС.
BFM.RU: последние новости
В Париже началась реставрация органа после пожара в Нотр-Дам-де-Пари В Париже началась реставрация органа после пожара в Нотр-Дам-де-Пари В России предложили ввести уголовную статью за блокировку пожарных выходов В России предложили ввести уголовную статью за блокировку пожарных выходов Волгоградская судья задержана за взятку в 25 млн рублей Волгоградская судья задержана за взятку в 25 млн рублей
Комментарии
Пожары , Происшествия , Хасан Диаб , МИД , ИТАР-ТАСС , Ливан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
«Провалились»: переломный момент для Украины
«Провалились»: переломный момент для Украины
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Украина перекрыла доступ в Крым
01:19
Украина перекрыла доступ в Крым
В мире Конфликты
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
00:55
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
Происшествия
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
00:16
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение