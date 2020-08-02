В России потушили 41 лесной пожар за сутки 

Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 41 лесной пожар в России на площади более чем 9,7 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 1 августа, в России ликвидирован 41 лесной пожар на площади 9728 гектаров», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
К концу суток в России действовало 49 лесных пожаров, которые активно тушили.
Ранее в Рослесхозе дали прогноз по ситуации с лесными пожарами в августе.