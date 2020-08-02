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В России потушили 41 лесной пожар за сутки 

RT на русском и ещё 2 51 минуту назад
В России потушили 41 лесной пожар за сутки
Фото: РИА Новости
Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 41 лесной пожар в России на площади более чем 9,7 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 1 августа, в России ликвидирован 41 лесной пожар на площади 9728 гектаров», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

К концу суток в России действовало 49 лесных пожаров, которые активно тушили.
Ранее в Рослесхозе дали прогноз по ситуации с лесными пожарами в августе.
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Пожары , Происшествия , Рослесхоз , РИА Новости
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