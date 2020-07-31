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За сутки в России потушили 57 природных пожаров 

Газета.Ru 1 час назад
За сутки в России потушили 57 природных пожаров
Фото: РИА Новости
В регионах России за 24 часа было ликвидировано 57 лесных пожаров на площади 2 654 га, говорится в сообщении "Авиалесоохраны", поступившем в "Газету.ru".
По состоянию на 00.00 пятницы, 31 июля, в РФ продолжали действовать 90 лесных пожаров на площади 78 621 га. В частности, 20 пожаров зафиксировано в Ханты-Мансийском АО на площади 8 269 га, еще три пожара площадью 61 085 га было в Чукотском АО, 18 возгораний (на площади 1 627 га) в Якутии, 17 пожаров (на площади 4 222 га) в Свердловской области и т.д.
Помогают в тушении лесных пожаров 2,8 тыс. человек, 380 единиц техники, 66 воздушных судов на мониторинге и 24 ВС на тушении.
Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации. При этом режим ЧС введен в 5 субъектах страны: в Якутии, на всей территории Ханты-Мансийского АО, в 3 м. районах Свердловской области, в 1 м. районе Омской области, в 1 м. районе Чукотского АО.
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Пожары , Происшествия , Газета.Ru
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