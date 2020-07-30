В Петербурге произошел пожар на территории яхт-клуба 

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Петербурге спасатели ликвидировали крупный пожар, возникший в металлическом ангаре на территории яхт-клуба «Балтиец», говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

«В 06:00 ликвидация последствий пожара. Сведения о пострадавших не поступали», — сказано в релизе.

Огонь вспыхнул в яхт-клубе минувшей ночью. Пламя распространилось на площади в 600 квадратных метров. Огонь за считанные минуты охватил здание целиком. Внутри помещения находились лодки.