В Казани произошёл пожар в здании XIX века

В центре Казани произошло возгорание в ветхом заброшенном здании, которое, как сообщается, было построено в 1869 году.

Фото: 16.mchs.gov.ru 16.mchs.gov.ru

Объект оказался заброшенным и неэксплуатируемым. Площадь возгорания составляет 200 кв. метров. На месте работают пожарные.

Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет.

Согласно данным портала «2ГИС», этот дом был построен в 1869 году, ранее он был доходным домом купца Соболева. Здание имеет статус исторически ценного градоформирующего объекта.