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СМИ: В Казани произошёл пожар в здании XIX века

RT на русскомиещё 7
45 минут назад
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В центре Казани произошло возгорание в ветхом заброшенном здании, которое, как сообщается, было построено в 1869 году.
В Казани произошёл пожар в здании XIX века
Фото: 16.mchs.gov.ru16.mchs.gov.ru
Старинная постройка расположена на улице Коротченко, сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Татарстану.
Объект оказался заброшенным и неэксплуатируемым. Площадь возгорания составляет 200 кв. метров. На месте работают пожарные.
Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет.
Согласно данным портала «2ГИС», этот дом был построен в 1869 году, ранее он был доходным домом купца Соболева. Здание имеет статус исторически ценного градоформирующего объекта.
Несколько дней назад сообщалось о тушении пожара на Невинномысском маслоэкстракционном заводе в Ставропольском крае.
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Пожары,Происшествия,МЧС,Республика Татарстан,Казань
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