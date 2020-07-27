В Казани произошёл пожар в здании XIX века

В центре Казани
произошло возгорание в ветхом заброшенном здании, которое, как сообщается, было построено в 1869 году.
Фото: 16.mchs.gov.ru16.mchs.gov.ru
Старинная постройка расположена на улице Коротченко, сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России
по Татарстану
.
Объект оказался заброшенным и неэксплуатируемым. Площадь возгорания составляет 200 кв. метров. На месте работают пожарные.
Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет.
Согласно данным портала «2ГИС», этот дом был построен в 1869 году, ранее он был доходным домом купца Соболева. Здание имеет статус исторически ценного градоформирующего объекта.
Несколько дней назад сообщалось о тушении пожара на Невинномысском маслоэкстракционном заводе в Ставропольском крае.