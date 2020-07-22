Земля за 30 лет потеряла 178 млн га леса 

ООН посчитали, что за последние 30 лет мир обеднел на 178 миллионов гектаров леса. Быстрее всего деревья исчезают в Африке, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Несмотря на то, что лесные массивы составляют треть суши (или 4 млрд га), их площадь стремительно сокращается. Но при этом отрицательные темпы стали не такими быстрыми, как раньше.

"Темпы потери лесов существенно снизились за период 1990-2020 годов из-за сокращения вырубки лесов в некоторых странах", — говорится в исследовании.

Быстрее всего деревья исчезают в Африке, где ежегодный показатель потери лесов в 2010-2020 годах составил 3,9 млн га.

Отмечается, что больше половины объема всех лесов (54%) расположены в России, Бразилии, Канаде, США и Китае.