Открытое горение в НИИ биохимии ликвидировано

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Как писал NEWS.ru, из-за баллонов с газом на крыше горящего здания НИИ существовала опасность взрыва.

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Автоцистерна с топливом и восемь машин сгорели в Санкт-Петербурге

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МЧС: погибших и пострадавших при пожаре в промзоне в Подмосковье нет