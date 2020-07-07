8 машин и автоцистерна с топливом сгорели в Петербурге

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Пожарные локализовали крупный пожар в Невском районе Санкт-Петербурга на территории бизнес-центра «Торгбыттранс» по адресу: Книпович, 9. По предварительным данным, сгорели восемь автомобилей.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 00:37 мск, локализовать пожар на площади 400 кв.м. удалось к двум часам ночи, передаёт РИА Новости.

По прибытии пожарных подразделений наблюдалось горение автомобильной цистерны и рядом стоящего автомобиля на площади 400 квадратных метров. Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительной информации, пострадавших нет, — рассказал источник в экстренных службах города.

Объем цистерны составил 12 кубометров. В ликвидации пожара участвовали 6 единиц техники и 24 человека личного состава, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

Как писал NEWS.ru ранее, взрыв предположительно газовоздушной смеси произошёл в трёхэтажном доме в подмосковном Щёлково. ЧП произошло в квартире на втором этаже дома номер 5 на улице Механизаторов.