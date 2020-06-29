Из горящей квартиры в Москве спасли семь человек

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Сообщение о пожаре поступило в воскресенье в 23.34. Загорелась квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома по адресу: улица Федора Полетаева, дом 32, корпус 5. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей, соседних и вышерасположенных квартир были спасены 7 человек. Из них 1 ребенок. Двух спасенных осматривают медики", — говорится в сообщении.

В 23.54 пожар ликвидировали.