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Пожарные спасли семь человек из горящей квартиры юго-востоке Москвы 

РИА Новости и ещё 7 32 минуты назад
Из горящей квартиры в Москве спасли семь человек
Фото: РИА Новости
Пожарные спасли семь человек, в том числе ребенка, во время пожара в квартире на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в воскресенье в 23.34. Загорелась квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома по адресу: улица Федора Полетаева, дом 32, корпус 5. Площадь пожара составила десять квадратных метров.
"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей, соседних и вышерасположенных квартир были спасены 7 человек. Из них 1 ребенок. Двух спасенных осматривают медики", — говорится в сообщении.
В 23.54 пожар ликвидировали.
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Пожары , Происшествия , Пожар в Москве , МЧС , Москва
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