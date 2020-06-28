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Cибири предрекли лесные пожары 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Cибири предрекли лесные пожары
Фото: РИА Новости
Жаркая погода, установившаяся в июле в Сибири, увеличивает риск возникновения лесных пожаров. Об этом РИА Новости рассказали эксперты из Стокгольмского университета.
По словам доцента института физической географии Стокгольмского университета Густава Хугелиуса, если погода в ближайшее время не изменится, то можно ожидать лесных пожаров в этом сезоне. Однако, если июль и август будут дождливым, то вероятность несколько снижается.
Метеоролог, профессор Стокгольмского университета Микаэл Чернстрём отмечает, что из-за такой погоды совершенно точно повышается шанс возникновения лесных пожаров. «Чем суше и жарче погода, тем чаще такое может произойти», — полагает он.
В то же время специалисты рассказали о том, что жаркая погода в Сибири не является аномальной для этого времени года. Тем не менее они также подчеркнули, что из-за глобального потепления, такая погода будет стоять все чаще и чаще. Это может привести к негативным последствиям для региона как с экономической точки зрения, так и с экологической.
Ранее аномальная жара наступила в якутском городе Верхоянск, который известен как один из северных полюсов холода. 20 июня в городе была зафиксирована температура плюс 38 градусов. Метеоролог пояснила, что причина такой жаркой погоды в резко континентальном климате Якутии и антициклоне, который пришел с Востока.
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Пожары , Происшествия , РИА Новости
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