Cибири предрекли лесные пожары 

Жаркая погода, установившаяся в июле в Сибири, увеличивает риск возникновения лесных пожаров. Об этом РИА Новости рассказали эксперты из Стокгольмского университета.

По словам доцента института физической географии Стокгольмского университета Густава Хугелиуса, если погода в ближайшее время не изменится, то можно ожидать лесных пожаров в этом сезоне. Однако, если июль и август будут дождливым, то вероятность несколько снижается.

Метеоролог, профессор Стокгольмского университета Микаэл Чернстрём отмечает, что из-за такой погоды совершенно точно повышается шанс возникновения лесных пожаров. «Чем суше и жарче погода, тем чаще такое может произойти», — полагает он.

В то же время специалисты рассказали о том, что жаркая погода в Сибири не является аномальной для этого времени года. Тем не менее они также подчеркнули, что из-за глобального потепления, такая погода будет стоять все чаще и чаще. Это может привести к негативным последствиям для региона как с экономической точки зрения, так и с экологической.

Ранее аномальная жара наступила в якутском городе Верхоянск, который известен как один из северных полюсов холода. 20 июня в городе была зафиксирована температура плюс 38 градусов. Метеоролог пояснила, что причина такой жаркой погоды в резко континентальном климате Якутии и антициклоне, который пришел с Востока.