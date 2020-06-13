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Под Костромой из-за пожара погибли двое детей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 1 час назад
Под Костромой из-за пожара погибли двое детей
Фото: РИА Новости
В результате пожара частного дома в поселке Маяк Вохомского района Костромской области погибли двое детей, возбуждено уголовное дело, сообщило в субботу следственное управление СК по региону.
«Следственными органами Следственного комитета по Костромской области возбуждено уголовное делу по факту гибели двух детей по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, утром 13 июня, в доме, где проживала многодетная семья начался пожар. По всему дому распространились огонь и задымление. Родители с тремя детьми смогли эвакуироваться, однако их 6-летняя дочь и 4-летний сын остались внутри и погибли.
На данный момент криминалисты следственного комитета по и специалист-пожаротехник осматривают место происшествия, уже назначены судебно-медицинские, пожаро-техническая экспертизы.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления области, уточняется в сообщении.
Ранее в результате пожара в частном доме в Зиминском районе Иркутской области погибли четверо детей и их отец. Причина пожара устанавливается.
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Комментарии
Пожары , Происшествия , СКР , Костромская Область
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