Под Костромой из-за пожара погибли двое детей 

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«Следственными органами Следственного комитета по Костромской области возбуждено уголовное делу по факту гибели двух детей по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, утром 13 июня, в доме, где проживала многодетная семья начался пожар. По всему дому распространились огонь и задымление. Родители с тремя детьми смогли эвакуироваться, однако их 6-летняя дочь и 4-летний сын остались внутри и погибли.

На данный момент криминалисты следственного комитета по и специалист-пожаротехник осматривают место происшествия, уже назначены судебно-медицинские, пожаро-техническая экспертизы.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления области, уточняется в сообщении.

Ранее в результате пожара в частном доме в Зиминском районе Иркутской области погибли четверо детей и их отец. Причина пожара устанавливается.