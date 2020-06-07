В Подмосковье вспыхнул склад с кинодекорациями 

Сотрудникам экстренных служб удалось локализовать пожар на площади 600 квадратных метров.
В ночь на воскресенье, 7 июня, в подмосковном поселке Горки Ленинские на территории киногородка произошло крупное возгорание на складе с кинодекорациями. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Московской области.
Отмечается, что информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 02:50 мск.
«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление на втором этаже склада с кинодекорациями», — говорится в сообщении.
В 04:40 пожар был локализован на площади 600 квадратных метров.
К ликвидации огня привлечены 81 человек и 25 единиц техники. Из них 44 человека и 14 единиц техники от МЧС.