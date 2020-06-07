Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье вспыхнул склад с кинодекорациями 

ТК «Звезда» и ещё 6 21 минуту назад
В Подмосковье вспыхнул склад с кинодекорациями
Фото: МЧС РФ
Сотрудникам экстренных служб удалось локализовать пожар на площади 600 квадратных метров.
В ночь на воскресенье, 7 июня, в подмосковном поселке Горки Ленинские на территории киногородка произошло крупное возгорание на складе с кинодекорациями. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Московской области.
Отмечается, что информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 02:50 мск.
«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление на втором этаже склада с кинодекорациями», — говорится в сообщении.
В 04:40 пожар был локализован на площади 600 квадратных метров.
К ликвидации огня привлечены 81 человек и 25 единиц техники. Из них 44 человека и 14 единиц техники от МЧС.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
ТК «Звезда»: последние новости
Страшное пепелище: кадры с места пожара под Иркутском, где погибли пять человек Страшное пепелище: кадры с места пожара под Иркутском, где погибли пять человек Дым, толпа и пожарная машина: опубликованы первые кадры с места возгарания в жилом доме в Москве Дым, толпа и пожарная машина: опубликованы первые кадры с места возгарания в жилом доме в Москве Под Иркутском горит нефтяная скважина: видео Под Иркутском горит нефтяная скважина: видео
Пожары , Происшествия , МЧС , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предвыборная программа Лукашенко: продать РФ очередной «майдан»
Предвыборная программа Лукашенко: продать РФ очередной «майдан»
Ведущий НТВ опубликовал фото с похорон жены
Ведущий НТВ опубликовал фото с похорон жены
В НАТО назревает крупный скандал
В НАТО назревает крупный скандал
Экс-жена Джигарханяна поглумилась над смертью Норкиной
Экс-жена Джигарханяна поглумилась над смертью Норкиной
«Им выплат?» Королеву затравили за маску по цене авто
«Им выплат?» Королеву затравили за маску по цене авто
Видео
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество Кавказ
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
00:38
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
Политика
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
01:16
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Политика Статьи
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение