Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России потушили еще 35 пожаров в лесах 

Газета.Ru 2 часа назад
В России потушили еще 35 пожаров в лесах
Фото: ТАСС
За прошедшие сутки в России были ликвидированы 35 лесных пожаров на площади 3 809 га. Об этом говорится в пресс-релизе "Авиалесоохраны", поступившем в "Газету.Ru".
По состоянию на 00.00 мск 2 июня, в стране действовали 11 пожаров на площади около 9 тысяч га. В частности, три пожара зафиксировано в Хабаровском крае (790 га), один в Иркутской области на площади 2 700 га.
Отмечается, что в тушении возгораний участвуют 631 человек и 134 единицы специальной техники.
Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах России. Режим ЧС введен в трех регионах: Тыве, Забайкальской крае и в 1 м. районе Иркутской области.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
Газета.Ru: последние новости
Якутия получила новую партию техники для тушения лесных пожаров Якутия получила новую партию техники для тушения лесных пожаров В Филадельфии из-за массовых беспорядков пострадали 13 полицейских В Филадельфии из-за массовых беспорядков пострадали 13 полицейских В России за сутки потушено 45 лесных пожаров В России за сутки потушено 45 лесных пожаров
Пожары , Происшествия , Пожар в Хабаровске , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Пескова отметила День блондинок
Дочь Пескова отметила День блондинок
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
F-35C чуть не упал с авианосца
F-35C чуть не упал с авианосца
Наркодилера поймали в Москве
Наркодилера поймали в Москве
Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину
Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину
Видео
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
01:08
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей цыганской разборки
01:28
Появилось видео подробностей цыганской разборки
Происшествия
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Найден способ остановить распространение коронавируса
00:17
Найден способ остановить распространение коронавируса
Наука и техника
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
01:02
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение