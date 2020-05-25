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Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет 

РИА Новости и ещё 7 26 минут назад
Пожар в больнице в Приморье: пострадавших нет
Фото: РИА Новости
Пострадавших при пожаре в больнице Партизанска нет, эвакуированы все пациенты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Приморья Ксения Гусенцова.
" (Пострадавших) нет", — сказала собеседница.
По ее словам, эвакуированы все пациенты.
Ранее в МЧС сообщили, что кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуированы 74 человека, в том числе 18 сотрудников. Эвакуированных больных перевели в отдельное здание терапевтического корпуса, сообщило правительство региона. Один пациент в тяжелом состоянии переводится в сопровождении врача реаниматолога в больницу Находки. Больных коронавирусом среди пациентов нет.
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Пожары , Происшествия , Ксения Гусенцова , Минздрав РФ , МЧС , РИА Новости , Партизанск
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