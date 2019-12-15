Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео

Отмечается, что во время выступления начался пожар, причиной которого стали принесенные фанатами файеры. На место происшествия прибыли пожарные, однако поклонники музыканта стали мешать тушению огня и отобрали пожарный рукав. Вскоре к урегулированию конфликта подключилась охрана и полиция.

На кадрах видно, как посетители концерта продолжают драку, специалисты экстренной службы заливают водой оставшиеся горящие участки, а вместе с ними и дебоширов.