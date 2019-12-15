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Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео 

РИА Новости + ещё 12 7 часов назад
Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео
Фото: КМВ Новости
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Телеканал «Звезда» опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
Отмечается, что во время выступления начался пожар, причиной которого стали принесенные фанатами файеры. На место происшествия прибыли пожарные, однако поклонники музыканта стали мешать тушению огня и отобрали пожарный рукав. Вскоре к урегулированию конфликта подключилась охрана и полиция.
На кадрах видно, как посетители концерта продолжают драку, специалисты экстренной службы заливают водой оставшиеся горящие участки, а вместе с ними и дебоширов.
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Теги:
Пожары , Макс Корж , ТК "Звезда" , РИА Новости , Москва , Пермь
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