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Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» локализован 

RT на русском 1 час назад
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» локализован
Фото: ©RUPTLY
Экипаж авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» совместно с пожарными локализовали очаг задымления на авианосце в Мурманске. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Северного флота.
«Группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы и пожарным расчётом судоремонтного завода очаг задымления был локализован, а также произведена эвакуация рабочих завода», — приводит Интерфакс сообщение.
12 декабря в Мурманске на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар. Сообщалось о шести пострадавших.
Также было опубликовано видео пожара на крейсере.
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Теги:
Пожары , Происшествия , Интерфакс , Мурманск
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