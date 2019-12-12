Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» локализован 

Экипаж авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» совместно с пожарными локализовали очаг задымления на авианосце в Мурманске. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Северного флота.
«Группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы и пожарным расчётом судоремонтного завода очаг задымления был локализован, а также произведена эвакуация рабочих завода», — приводит Интерфакс сообщение.
12 декабря в Мурманске на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар. Сообщалось о шести пострадавших.
Также было опубликовано видео пожара на крейсере.