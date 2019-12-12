Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» локализован

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Экипаж авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» совместно с пожарными локализовали очаг задымления на авианосце в Мурманске . Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Северного флота.

«Группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы и пожарным расчётом судоремонтного завода очаг задымления был локализован, а также произведена эвакуация рабочих завода», — приводит Интерфакс сообщение.

12 декабря в Мурманске на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар. Сообщалось о шести пострадавших.

Также было опубликовано видео пожара на крейсере.