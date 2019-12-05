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Происшествия

Зарядка для телефона сожгла три дома 

Lenta.ru 54 минуты назад
Зарядка для телефона сожгла три дома
Фото: sinchew.com.my
Поврежденное зарядное устройство стало причиной пожара в малайзийском городе Ипох. Пожар уничтожил двухэтажный коттедж и значительно повредил две стоящие рядом постройки, пишет Worldofbuzz.
Инцидент произошел 4 декабря около 20:00 по местному времени. 45-летний мужчина услышал звуки взрыва в спальне, а когда вбежал туда, то увидел, что зарядный адаптер его телефона загорелся. Огонь быстро перекинулся на стену. Пока хозяин пытался залить пламя водой, его сестра вывела пожилую мать из жилища.
Возгорание не удалось локализовать подручными средствами и семья вызвала пожарных. Когда те приехали, весь дом уже был охвачен пламенем, огонь также перекинулся на две соседние жилые постройки. Дома соседей серьезно пострадали, первый коттедж выгорел дотла. По сообщениям местных СМИ, никто из жильцов при пожаре не пострадал.
Позже мужчина признался, что пользовался неоригинальной зарядкой для телефона. О марке устройства не сообщается. Пожарные считают причиной короткое замыкание в неисправном зарядном устройстве, но продолжают расследовать инцидент.
Неисправный зарядник является серьезной угрозой для его владельца. Например, дефективное устройство стало причиной смерти 28-летнего жителя Таиланда. Мужчина играл на подключенном к розетке смартфоне, когда устройство внезапно ударило его током.
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Теги:
Пожары , Азия , В мире , Происшествия
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