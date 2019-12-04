В колледже в Одессе произошел пожар

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который возник в среду на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса, охватил около 1 тыс. кв м. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Примерная площадь пожара составляет 1000 кв. м. Также есть угроза обрушения конструкций и распространения огня. Сейчас к тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники. Проводится эвакуация", — говорится в сообщении.

Официальная информация о пострадавших отсутствует. Вместе с тем, по данным местных СМИ, пострадали четыре студента.