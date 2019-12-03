В Петербурге полыхает огромный ангар

К горящему ангару в промзоне Санкт-Петербурга направлен второй пожарный поезд

МЧС направило еще один пожарный поезд на место тушения горящего ангара в промышленной зоне Пушкинского района в Санкт-Петербурге , который ранее загорелся на площади 12 тыс. кв. метров. Проводится наращивание группировки, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. «К месту направлен дополнительно еще один пожарный поезд. Проводится наращивание группировки, на данный момент привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники», — сообщили в МЧС. Ангар в промышленной зоне в Санкт-Петербурге загорелся на площади 12 тыс. кв. метров. Отмечалось, что происходит горение ангара по всей площади, произошло обрушение конструкций. Объявлен повышенный уровень пожара. К месту следует передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

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