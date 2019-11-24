Полицейский Югры спас детей из горящего дома

Участковый города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа Владимир Александров спас пять человек их горящего дома. Среди пострадавших от огня были три ребёнка, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
По её словам, сотрудник правоохранительных органов во время планового обхода территории увидел густой дым над одним из зданий и бросился на помощь, передаёт РИА Новости.
Подбежав к пылающей постройке, полицейский услышал крики и выбил дверь. Трое детей и двое взрослых были спасены, — поделилась она.
Она добавила, что хозяйка решила вернуться за документами на переселение из ветхого жилья, однако не смогла выбраться снова. В результате Александров вынес её из огня, прикрываясь бушлатом.
Ранее News.ru писал, что в Подмосковье инспекторы ДПС ГИБДД МУ МВД России «Щёлковское» спасли людей из горящего дома. Старший лейтенант полиции Дмитрий Будычев и старший лейтенант полиции Игорь Помыткин заметили пожар, когда патрулировали улицу Первомайская.