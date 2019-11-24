Полицейский Югры спас детей из горящего дома

Полицейский Югры вытащил детей из горящего дома

По её словам, сотрудник правоохранительных органов во время планового обхода территории увидел густой дым над одним из зданий и бросился на помощь, передаёт РИА Новости.

Подбежав к пылающей постройке, полицейский услышал крики и выбил дверь. Трое детей и двое взрослых были спасены, — поделилась она.

Она добавила, что хозяйка решила вернуться за документами на переселение из ветхого жилья, однако не смогла выбраться снова. В результате Александров вынес её из огня, прикрываясь бушлатом.