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Происшествия

В Анапе ликвидировали крупный природный пожар 

РИА Новости 2 часа назад
В Анапе ликвидировали крупный природный пожар
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Пожар в Анапе, где в пятницу загорелись камыши на площади 1,5 тысячи квадратных метров, ликвидирован, сообщает администрация города-курорта
"В 8.00 пожар в Анапе полностью ликвидирован. Открытого огня по состоянию на 6.45 утра на анапских плавнях не наблюдается, авиация для тушения огня не требуется — об этом по видеоконференцсвязи глава Анапы рано утром доложил в национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России", — сообщила в воскресенье утором пресс-служба мэрии города-курорта.
Отмечается, что глава Анапы Юрий Поляков выразил благодарность всем, кто был задействован в ликвидации пожара, который пришлось тушить в сложнейших условиях, при минусовой температуре, сильном ветре и в труднодоступной местности.
"Благодаря общим усилиям трагедии удалось избежать. Спасибо за мужество, высокий профессионализм, четкость и слаженность в действиях", — приводят слова благодарности главы города к сотрудникам МЧС, спасателям Анапы, полиции, казачеству, предприятиям ЖКХ.
Сообщение о том, что у хутора Чембурка в Анапе загорелся камыш на площади около 1,5 тысячи квадратных метров, поступило в 17.25 мск в пятницу. Пожар удалось локализовать. К 16.00 субботы его площадь составила 1 тысячу квадратных метров, далее площадь активного горения сократилась до 800 квадратных метров. Угрозы населённому пункту не было, эвакуация не проводилась. К тушению была привлечена группировка РСЧС в составе 174 человек и 60 единиц техники.
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Теги:
Пожары , Происшествия , Юрий Поляков , МЧС , Анапа
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