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Во Львове загорелся троллейбус с пассажирами: видео 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Во Львове загорелся троллейбус с пассажирами
Фото: © Igor Zinkevych, facebook
К моменту прибытия экстренных служб, транспортное средство стояло на остановке, людей внутри салона уже не было.
В пятницу, 22 ноября, в самый час пик во Львове загорелся троллейбус. Видео, попавшее в Сеть, сняли проезжавшие мимо автолюбители.
Инцидент произошел на улице Научной, в транспортном средстве ехали пассажиры. По предварительной информации, причиной возгорания троллейбуса могло стать короткое замыкание тяговых двигателей.
«Никто из пассажиров не пострадал. На месте работают спасатели и полиция», — рассказал порталу zaxid.net представитель «Львовэлектротранса» Иван Бондарь.
Сообщается, что к моменту прибытия экстренных служб, троллейбус стоял на остановке. Людей внутри салона уже не было. Специальная комиссия изучит состояние транспортного средства, вышедшего в рейс, и сделает необходимые выводы.
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Теги:
Пожары , Происшествия , Иван Бондарь , Львов
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