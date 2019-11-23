Во Львове загорелся троллейбус с пассажирами: видео

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К моменту прибытия экстренных служб, транспортное средство стояло на остановке, людей внутри салона уже не было.

В пятницу, 22 ноября, в самый час пик во Львове загорелся троллейбус. Видео , попавшее в Сеть, сняли проезжавшие мимо автолюбители.

Инцидент произошел на улице Научной, в транспортном средстве ехали пассажиры. По предварительной информации, причиной возгорания троллейбуса могло стать короткое замыкание тяговых двигателей.

«Никто из пассажиров не пострадал. На месте работают спасатели и полиция», — рассказал порталу zaxid.net представитель «Львовэлектротранса» Иван Бондарь.

Сообщается, что к моменту прибытия экстренных служб, троллейбус стоял на остановке. Людей внутри салона уже не было. Специальная комиссия изучит состояние транспортного средства, вышедшего в рейс, и сделает необходимые выводы.