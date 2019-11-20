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Политика

Огромный изумруд стоимостью 280 миллионов долларов погиб в огне 

Lenta.ru 55 минут назад
Изумруд за 280 миллионов долларов погиб в огне
Фото: Andy Clark / Reuters
Один из пострадавших во время разрушительного лесного пожара в Калифорнии утверждает, что огонь уничтожил огромный изумруд, которым он владел. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно судебным документам, вес драгоценного камня составлял 227 килограммов, а его стоимость оценивалась в 280 миллионов долларов (около 17,7 миллиарда рублей). По утверждению владельца, изумруд сгорел во время лесного пожара «Кэмп» в ноябре 2018 года.
Мужчина считает, что убытки должна компенсировать компания Pacific Gas and Electric Company, признанная виновником пожара. Кроме того, он и его супруга подали четыре повторяющиеся заявки о возмещении другого ущерба от пожара на сумму 4,5 миллиона долларов (285 миллионов рублей).
Претензии владельца изумруда вызвали сомнения у юристов Pacific Gas and Electric Company. Они обратились в суд и надеются получить возможность допросить мужчину, а также изучить документы, подтверждающие стоимость утраченного камня.
Лесной пожар «Кэмп» вспыхнул в результате неисправности на линии электропередачи, которая принадлежала энергетической компании Pacific Gas and Electric Company. Огонь охватил 620 квадратных километров, уничтожил около 19 тысяч зданий и привел к гибели 85 человек. Ущерб оценивался в 16,5 миллиарда долларов. После пожара Pacific Gas and Electric Company объявила о банкротстве.
В 2018 году сообщалось, что житель американского города Реддинг, штат Калифорния, выжил во время огненного торнадо, спрятавшись под брошенным бульдозером. Ему пришлось спасаться, когда к его дому подступил лесной пожар «Карр».
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Теги:
Пожары , Происшествия
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