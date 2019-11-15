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Происшествия

Украинец развел костер в квартире из-за долга за услуги ЖКХ 

Lenta.ru 21 минуту назад
Украинец развел костер в квартире из-за долга
Фото: национальная полиция Киевской области
Житель украинского города Белая Церковь развел костер в квартире, чтобы приготовить еду. Возможности обеспечить себе горячую пищу обычным способом у него не было, сообщает телеканал NewsOne со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Киевской области.
Как выяснили прибывшие по вызову соседей полицейские, мужчине — злостному неплательщику за услуги ЖКХ — давно отключили газ и электроэнергию, поэтому он решил готовить на открытом огне. По предварительным данным, украинец находился в состоянии алкогольного опьянения.
По результатам разбирательств сотрудники полиции составили в отношении мужчины административные протоколы за курение в запрещенных местах и нахождение в общественном месте в пьяном виде. Пожара в многоквартирном доме удалось избежать, никто не пострадал.
В мае 2017 года житель Иркутской области сжег 16 домов и продуктовый магазин из-за нарушения правил эксплуатации электроплиты. Мужчина пытался разогреть обед, но включил не ту конфорку. Сначала загорелся дом самого виновника происшествия, затем огонь из-за сильного ветра перекинулся на другие строения.
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Теги:
Пожары , Происшествия , Белая Церковь
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