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Жильцов дома в центре Москвы эвакуируют из-за пожара 

Москва24 2 часа назад
Жильцов дома в центре Москвы эвакуируют
Фото: Москва24
Пожар произошел в квартире жилого дома на проспекте Мира в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Возгорание произошло в семиэтажном доме по адресу: проспект Мира, дом № 118.
Ранее задымление произошло в жилой многоэтажке на юге Москвы. Жильцов эвакуировали из дома № 94 на Варшавском шоссе. В ГУ МЧС РФ уточнили, что причиной задымления стало загорание мусора в мусоропроводе на пятом этаже.
Накануне пожар произошел в жилом доме на Ленинградском шоссе. Огонь вспыхнул в квартире, расположенной на 31-м этаже. В ходе ликвидации огня спасатели обнаружили одного пострадавшего. Он находился в критическом состоянии и в машине скорой помощи скончался.
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Теги:
Пожары , Происшествия , МЧС , Москва
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