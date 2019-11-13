Жильцов дома в центре Москвы эвакуируют из-за пожара

Пожар произошел в квартире жилого дома на проспекте Мира в Москве . Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в семиэтажном доме по адресу: проспект Мира, дом № 118.

Ранее задымление произошло в жилой многоэтажке на юге Москвы. Жильцов эвакуировали из дома № 94 на Варшавском шоссе. В ГУ МЧС РФ уточнили, что причиной задымления стало загорание мусора в мусоропроводе на пятом этаже.

Накануне пожар произошел в жилом доме на Ленинградском шоссе. Огонь вспыхнул в квартире, расположенной на 31-м этаже. В ходе ликвидации огня спасатели обнаружили одного пострадавшего. Он находился в критическом состоянии и в машине скорой помощи скончался.