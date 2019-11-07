Пожар вспыхнул на нефтебазе под Красноярском

Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе под Красноярском

В результате пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края по предварительным данным пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, МЧС об инциденте стало известно в 9.04 (мск). На место происшествия прибыли 91 спасателей и 33 единицы спецтехники.

"При проведении огневых работ в резервуаре произошел хлопок с последующим горением", — говорится в сообщении.

Пожар локализован на площади около 200 квадратных метров. Других данных не приводится.

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