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Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе под Красноярском 

Газета.Ru + ещё 51 7 ноября 2019
Пожар вспыхнул на нефтебазе под Красноярском
Фото: РИА Новости
В результате пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края по предварительным данным пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, МЧС об инциденте стало известно в 9.04 (мск). На место происшествия прибыли 91 спасателей и 33 единицы спецтехники.
"При проведении огневых работ в резервуаре произошел хлопок с последующим горением", — говорится в сообщении.
Пожар локализован на площади около 200 квадратных метров. Других данных не приводится.
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Теги:
Пожары , Происшествия , Пожар в Красноярске , Пожар в Новороссийске , Пожар в Серпухове , МЧС , Краснодарский Край , Красноярск , Новороссийск
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