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В Чили манифестанты сожгли здание столичного университета 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
В Чили манифестанты сожгли здание столичного университета
Фото: munoznotired/Twitter
В пятницу, 8 ноября, в столице Чили в частном Университете имени Педро де Вальдивии во время сопровождающихся беспорядками протестов вспыхнул пожар, здание вуза было полностью охвачено огнем.
На месте происшествия работают пожарные, по их данным, речь идет о поджоге. Университет расположен неподалеку от площади Бакедано, на которой проходит очередная многотысячная манифестация, участники которой протестуют против социального неравенства и политики действующего правительства страны, передает ТАСС.
Переросшие в беспорядки и столкновения с полицией акции протеста начались в Сантьяго почти месяц назад после того, как незначительно выросла стоимость проезда в столичном метрополитене. Позднее беспорядками оказались охвачены и другие регионы Чили.
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Теги:
Пожары , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Чили
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