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В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде на площади 450 кв. м 

ТАСС
В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде
Фото: ТАСС
Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области. Площадь возгорания составила 450 кв. м, сообщила ТАСС представитель МЧС по региону Мария Федорова.
"В 19:39 мск в воскресенье в МЧС поступило сообщение о пожаре на Волжском бульваре в Кинешме, где располагается дебаркадер "Мирная пристань". На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 19:41 наблюдался дым из здания. Площадь возгорания составила 450 кв. м, пострадавших нет", — сказала Федорова.
Она уточнила, что на месте тушения работают 40 человек и 12 единиц техники. "Локализация пожара была в 23:20 мск", — сказала собеседница агентства.
"Мирная пристань" представляет собой гостиничный комплекс, состоящий из трех дебаркадеров и расположенный на набережной реки Волга в центре Кинешмы. На втором этаже центрального дебаркадера расположены три зала ресторана. Кроме того, в гостинице имелись бани и сауны.
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Теги:
Пожары , Происшествия , Мария Федорова , МЧС , ИТАР-ТАСС , Ивановская Область , Кинешма
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