В Петушках полыхает торговый центр, взрываются фейерверки

Очевидцы пожара в торговом центре в Петушках опубликовали видео с взрывающимися фейерверками.

В Петушках во Владимирской области загорелся ТЦ «Ценопад», сообщает местный портал «Владимирские новости».

В соцсетях опубликовано видео с места происшествия. На кадрах видно, как одноэтажное торговое здание полыхает и от здания тянется густой черный дым. Кроме того, слышно, как взрываются фейерверки.

По данным других СМИ, площадь пожара составила 900 кв.метров.

Пока информации о пострадавших не поступало.