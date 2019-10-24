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Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Три человека погибли на кладбище в России
Фото: РИА Новости
Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
"Двадцать четвертого октября в 02.42 (19.42 23 октября мск) на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о возгорании на территории "Морского кладбища"… Горело бытовое помещение на первом этаже двухэтажного строения", — говорится в сообщении.
В 03.19 (20.19 мск) пожар был ликвидирован на площади пять квадратных метров. При тушении было обнаружено три тела. Устанавливаются обстоятельства возникновения пожара.
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Пожары , Происшествия , Владивосток
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