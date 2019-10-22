Свидетель пожара в «Зимней вишне» рассказал о билетерах в сауне

В момент пожара в кинотеатре ТЦ "Зимняя вишня" билетеры кинотеатра находились в сауне спортзала торгового центра. Об этом сообщил в суде потерпевший Виктор Коноплев. Его слова приводит ТАСС.

Коноплев пояснил, что в день пожара он находился в спортивном зале "Зимней вишни", который расположен на одном этаже с кинотеатрами. После тренировки он пошел в сауну, где и встретил билетеров кинозала.

"Они вели переговоры о кинотеатре, что-то говорили про дверь: "Ты почему здесь? Ты должна быть там". Она ответила, что там кино идет, "двери закрыла, вот и пришла", — заявил Коноплев об одной из билетерш. Когда в сауну зашла администратор, сообщившая о пожаре, "девочки выскочили первыми", а остальные посетители остались сидеть, решив, что речь идет о ложной тревоге.

Еще один из двух выживших в кинозале Михаил Трусов сообщил, что оставшиеся в кинозале во время пожара решили ждать помощи, одновременно с этим позвонив в службу спасения. Из зала вышел только один человек — мужчина, который первым покидал кинозал после сеанса. Тем, кто был после, пройти уже не удалось из-за сильного задымления. "Несколько мужчин сорвали с запасного выхода навесной замок, там тоже дым и кромешная тьма, ничего не видно. Запасной выход закрыли, мужчина держал дверь, чтобы не заходил дым", — отметил свидетель, который все же попытался выйти через задымленный коридор, но потерял сознание и очнулся уже в машине скорой помощи.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где размещалось несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате трагедии погибли 60 человек, среди которых было 37 детей. Еще 79 человек получили травмы.

Общий объем материалов следствия составил более 800 томов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 — родственники погибших в огне. В ходе следствия были проведены свыше 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз. Только осмотр площади пожара — более 17 тысяч кв. м — продолжался несколько суток. Эксперты сообщали, что к возгоранию могло привести короткое замыкание в светильнике над детским сухим бассейном. Сообщалось, что после пожара в "Зимней вишне" МЧС резко увеличит численность дежурных караулов и количество тактических занятий в зданиях с массовым пребыванием людей.

После кемеровской трагедии была проведена ревизия законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, уже в ближайшее время в него будут внесены изменения, подготовленные в том числе Госдумой . На рассмотрении Думы находится законопроект, возвращающий МЧС право участвовать в приемке объектов строительства, из которой пожарные инспекторы были исключены более десяти лет назад. Кроме того, будет дано четкое определение термину "объект с массовым пребыванием людей". МЧС получит право проверять эти здания целиком, независимо от количества юридических лиц, которые им владеют или арендуют в нем помещения.

Также сообщалось, что МЧС также готовит законопроект, разрешающий внезапный профилактический осмотр всех объектов с массовым пребыванием людей вне рамок надзорных мероприятий. Инспектор сможет прийти как обычный человек, а при наличии видимых правонарушений обратится в прокуратуру и инициирует внеплановые проверки. Кроме того, плановые проверки объектов с массовым пребыванием людей будут проводиться вдвое чаще — раз в два года.

Генина обвиняют в халатности, остальных — в нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек. Представитель СК отметила, что "фигуранты всячески затягивали эту процедуру, в связи с чем следствие было вынуждено неоднократно обращаться в суд с ходатайствами об ограничении срока ознакомления". Кроме того, представитель СК заявил, что "друзья" пожарных, ставших фигурантами дела, "терроризируют потерпевших" в социальных сетях.