Сильный пожар вспыхнул на востоке Москвы

Ангар загорелся в московском районе Гольяново. В его тушении принимают участие десятки расчётов, сообщает источник News.ru.

Пожар происходит в промзоне на ул. Амурской, 3, строение 11. Его площадь составляет около 500 кв. м. Огнём охвачена вся постройка, изнутри которой раздаются хлопки.

В тушении задействованы свыше 30 пожарных расчётов.

Как писал News.ru, ранее жительница Рязани пожаловалась на сотрудников и руководство торгового центра «Барс». По её словам, во время эвакуации ТЦ ответственные лица забыли про зал кинотеатра, в котором множество детей смотрели мультфильм.