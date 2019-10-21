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Сильный пожар вспыхнул на востоке Москвы 

News.ru 1 час назад
Сильный пожар вспыхнул на востоке Москвы
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Ангар загорелся в московском районе Гольяново. В его тушении принимают участие десятки расчётов, сообщает источник News.ru.
Пожар происходит в промзоне на ул. Амурской, 3, строение 11. Его площадь составляет около 500 кв. м. Огнём охвачена вся постройка, изнутри которой раздаются хлопки.
В тушении задействованы свыше 30 пожарных расчётов.
Как писал News.ru, ранее жительница Рязани пожаловалась на сотрудников и руководство торгового центра «Барс». По её словам, во время эвакуации ТЦ ответственные лица забыли про зал кинотеатра, в котором множество детей смотрели мультфильм.
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Пожары , Происшествия , Москва
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