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В Подмосковье гаишник спас жизнь пожилой соседке 

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В Подмосковье гаишник спас жизнь пожилой соседке
Фото: Mir24.tv / Игорь Медведев
В подмосковном городе Серпухов автоинспектор, находясь дома, почувствовал запах дыма, который доносился с лестничной клетки. Полицейский открыл входную дверь и увидел, что в соседней квартире возник пожар, сообщают Аргументы недели.
Сотрудник МВД понял, что в квартире, где проживает 83-летняя пенсионерка, разгорелся огонь. Мужчина вошел в горящее помещение и помог выбраться пожилой женщине. Затем автоинспектор вызвал экстренные службы и приступил к самостоятельному тушению пожара.
В МВД сообщили, что этот сотрудник ГИБДД с напарником в 2011 году уже спасал человека из пожара.
На прошлой неделе под Ярославлем во время пожара в жилом доме погибли семь человек, включая пятерых детей. Вчера в Москве из горящего ресторана спасли пятерых человек.
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Пожары , Происшествия , ГИБДД , МВД , Московская область
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