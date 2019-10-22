В Подмосковье гаишник спас жизнь пожилой соседке

В подмосковном городе Серпухов автоинспектор , находясь дома, почувствовал запах дыма, который доносился с лестничной клетки. Полицейский открыл входную дверь и увидел, что в соседней квартире возник пожар, сообщают Аргументы недели.

Сотрудник МВД понял, что в квартире, где проживает 83-летняя пенсионерка, разгорелся огонь. Мужчина вошел в горящее помещение и помог выбраться пожилой женщине. Затем автоинспектор вызвал экстренные службы и приступил к самостоятельному тушению пожара.

В МВД сообщили, что этот сотрудник ГИБДД с напарником в 2011 году уже спасал человека из пожара.

На прошлой неделе под Ярославлем во время пожара в жилом доме погибли семь человек, включая пятерых детей. Вчера в Москве из горящего ресторана спасли пятерых человек.