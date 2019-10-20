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Двое детей и взрослый погибли при пожаре в Красноярске 

News.ru
Двое детей и взрослый погибли при пожаре в Красноярске
Фото: РИА Новости
Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Красноярске. Возгорание произошло вечером в ночь на воскресенье, 20 октября, в дачном доме.
Как сообщает iz.ru, сигнал о пожаре поступил в 21:12 мск, огонь был ликвидирован в 00:33 мск 20 октября. Площадь, охваченная огнём составила 56 квадратных метров.
В результате пожара обрушились несущие конструкции дома. Сейчас производится разбор завалов. Причина возгорания устанавливается.
News.ru писал о том, что при пожаре в городе Ростов Великий в Ярославской области погибли семь человек, в том числе пятеро детей. Возгорание произошло рано утром в субботу, 19 октября.
Трое жителей дома барачного строения, в котором произошёл пожар, находятся в больнице в тяжёлом состоянии. После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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Пожары , Происшествия , Красноярск
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