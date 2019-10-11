Шахта загорелась в Хакасии

Пожар возник на шахте «Абазинская», 59 горняков были эвакуированы.
По предварительным данным, огонь распространился от силового кабеля, очаг возгорания находился на глубине 200 метров. Пострадавших среди шахтёров нет, горноспасателям удалось потушить пожар. В настоящее время специальные службы продолжают работать на месте ЧП, проводя процедуру дымоудаления, сообщает управление МЧС по региону.
Как писал News.ru ранее, Соликамский горсуд Пермского края вынес приговор фигурантам уголовного дела о пожаре на руднике СКРУ-3 «Уралкалия», в результате которого погибли девять человек.