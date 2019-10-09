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Человек погиб при пожаре в московском Южном Бутово 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Человек погиб при пожаре в Южном Бутово
Фото: Viktor Chernov/Russian Look
Пожар произошёл на восьмом этаже жилого дома по адресу: улица Изюмская, 37, корп. 3 на юго-западе столицы.
Свидетели сообщали о густом чёрном дыме, валящем из окон, на место прибыли пожарные и несколько карет скорой помощи. На данный момент возгорание ликвидировано, один человек, находившийся в квартире, погиб, передаёт источник News.ru в экстренных службах города.
Как писал News.ru ранее, сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание на складе хозяйственных товаров в Омске. На месте ЧП работают около 60 человек и 14 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
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