Человек погиб при пожаре в Южном Бутово

Человек погиб при пожаре в московском Южном Бутово

Пожар произошёл на восьмом этаже жилого дома по адресу: улица Изюмская, 37, корп. 3 на юго-западе столицы.

Свидетели сообщали о густом чёрном дыме, валящем из окон, на место прибыли пожарные и несколько карет скорой помощи. На данный момент возгорание ликвидировано, один человек, находившийся в квартире, погиб, передаёт источник News.ru в экстренных службах города.