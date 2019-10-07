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В центре Москвы прорвало пожарный гидрант 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
В центре Москвы прорвало пожарный гидрант
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Утечка воды на 1-й Брестской улице в Москве произошла из-за сбитого пожарного гидранта, авария ликвидирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосводоканала".
Ранее в Telegram-канале «Московские новости» появилось видео, как столб воды поднялся над проезжей частью на 1-й Брестской улице.
"Заявка об утечке на 1-й Брестской улице поступила в 20.22. Оперативно прибывшая на место бригада обнаружила, что было сбито ограждение и стендер пожарного гидранта, который был установлен на время реконструкции водопроводной сети", — говорится в сообщении.
Уточняется, что утечка была ликвидирована в 20.55. Во время ремонтных работ водоснабжение в зданиях не отключалось.
"На время устранения повреждения водоснабжение абонентов организовано по временной схеме", — уточнили в «Мосводоканале».
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Пожары , Мосводоканал , РИА Новости , Московские новости , Москва
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