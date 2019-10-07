Соседка оштрафованного за курение на балконе мужчины объяснила, почему она его «выдала»

Оштрафованного за курение на балконе россиянина «выдала» соседка

Жителя Ставропольского края , который один из первых был оштрафован за курение на балконе, «выдала» его соседка. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Женщина, которая представилась Юлией, пояснила, что вызвала экстренные службы, когда заметила возгорание. «Залили мой балкон в целях безопасности, когда тушили пожар. Пожарных вызвала я сама. Это днем случилось. Шел дым, потом появилось пламя», — рассказала она.

Соседка отметила, что проживающая в этой квартире семья не специально устроила пожар. «Они приличные люди», — резюмировала россиянка.

7 октября в Ставропольском крае был выписан один из первых штрафов за курение на балконе. Курильщику придется заплатить четыре тысячи рублей. Нарушение было зафиксировано 4 октября. Площадь пожара составила менее одного квадратного метра.