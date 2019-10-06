Названа причина задымления в здании МИД

МЧС назвало причину задымления в пристройке к зданию МИД

«В ходе проверки было установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Сведений о пострадавших не поступало. Все силы возвращаются в подразделения», — рассказали в ведомстве.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве России сообщили о задымлении в одном из флигелей здания внешнеполитического ведомства.

В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.