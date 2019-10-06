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МЧС назвало причину задымления в пристройке к зданию МИД 

RT на русском + ещё 2 36 минут назад
Названа причина задымления в здании МИД
Фото: РИА Новости
В МЧС России сообщили, что в пристройке к зданию МИД России в Москве произошло короткое замыкание без последующего возгорания, передаёт РИА Новости.
«В ходе проверки было установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Сведений о пострадавших не поступало. Все силы возвращаются в подразделения», — рассказали в ведомстве.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве России сообщили о задымлении в одном из флигелей здания внешнеполитического ведомства.
В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.
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Пожары , Происшествия , МИД , МЧС , РИА Новости , Москва
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